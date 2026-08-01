Наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

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У ніч проти 1 серпня 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останні тижні. Окупанти випустили по Україні 35 ракет різних типів та 185 ударних безпілотників. Основний удар припав на Київщину, також під вогнем опинилися Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Полтавщина. Розповідаємо, що відомо про наслідки атаки.

Наслідки влучань по Києву

Станом на 09:32 у Києві відомо про девʼятьох загиблих та понад 30 поранених. 17 людей госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами президента України Володимира Зеленського, у столиці та області продовжують ліквідувати наслідки російського удару. Постраждали сім районів Києва. Пошкоджені 18 житлових будинків, школа, будівля посольства Литви та обʼєкти інфраструктури.

Наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі загинули семеро людей, ще 14 зазнали поранень, серед них — двоє дітей. Через удар сталися пожежі й руйнування адміністративної та нежитлової будівель, горіли автомобілі. У сквері утворилася вирва, також зайнялося узбіччя вздовж однієї з вулиць.

У Соломʼянському районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, серед них двоє дітей. Частково зруйнований пʼятиповерховий житловий будинок, сталася пожежа. На іншій локації загорілися автомобілі. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів будинку.

У Шевченківському районі загорілися нежитлова будівля, автомобілі швидкої допомоги та територія кіностудії. Пожежі ліквідували. Також відомо про одного постраждалого.

Наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

У Дніпровському районі пошкоджений магазин.

У Печерському районі пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарські споруди.

В інших частинах міста також зафіксували пошкодження. Зокрема, два влучання на території комунальної організації “Київмедспецтранс” в Оболонському районі.

“На щастя, постраждалих серед людей немає. Частково зруйновані чотири будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення. П’ять карет «швидкої» згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці”, — повідомив Віталій Кличко.

Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля станцію метро “Лукʼянівська” тимчасово закрили. Поїзди “зеленої” гілки рухаються без зупинки на станції.

На Київщині гасять масштабну пожежу після російського удару

У Київській області внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на одному з обʼєктів. За даними ДСНС, вогонь охопив дві складські будівлі загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів.

Наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати. До її ліквідації залучили понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки та три гелікоптери.

На Дніпропетровщині поранені двоє людей, серед них підліток

За даними Дніпропетровської ОВА, російські війська майже 30 разів атакували область безпілотниками.

Поранень дістали 17-річний хлопець та 47-річний чоловік. Підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості, чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки нічної атаки на Дніпро 1 серпня 2026 року. Фото: Дніпровська обласна військова адміністрація

На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватний будинок та автомобілі. Також під ударами були Зеленодольська громада Криворізького району та Шахтарська громада Синельниківського району, де пошкоджені житлові будинки й транспорт.

Росія випустила по Україні 220 повітряних цілей

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 1 серпня російські війська застосували 220 засобів повітряного нападу — 35 ракет і 185 безпілотників різних типів.

Зокрема, окупанти випустили:

27 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400;

4 протикорабельні ракети “Циркон”/“Онікс”;

2 ракети Х-31;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

185 ударних БпЛА, серед яких Shahed, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дрони-імітатори.

Сили протиповітряної оборони ймовірно збили або подавили 156 повітряних цілей — одну балістичну ракету, одну ракету Х-59/69 та 154 безпілотники.

“Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «петріотів». І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя”, — написали в ДСНС України.

Водночас зафіксували влучання 26 балістичних, чотирьох протикорабельних ракет та 23 ударних БпЛА на 21 локації. Ще три ракети не досягли своїх цілей. Повітряні сили зазначили, що атака тривала й уранці.

Нагадаємо, через удари українських дронів армія РФ втратила можливість використовувати порт Маріуполя.