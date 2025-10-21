Українські військові поряд зі збитим "шахедом". Ілюстративне фото від "Мілітарного"

Росія змінила тактику атак української енергетики із наближенням опалювального сезону 2025-2026. Якщо раніше атаки країни-агресорки на українську критичну інфраструктуру були спрямовані на роз’єднання енергосистеми та створення в ній дисбалансу, то нині метою загарбників є концентрація ударів на окремих регіонах.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив під час форуму “Енергія, що тримає Україну”, пише видання Liga.

Аналогічної тактики росіяни дотримуються і під час своїх атак по українській газорозподільчій інфраструктурі.

“Ворог почав атакувати деякі об’єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, для них є байпаси (обхідні або резервні газопроводи, — ред.), але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об’єкт теплозабезпечення чи інші”, – сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він зазначив, що для більшої ефективності ударів росіяни застосовують велику кількість повітряних засобів. Їхньою метою є перевантаження української ППО.

“Цілий рій БПЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один об’єкт. Це виснажує ППО, навіть якщо об’єкт визначений пріоритетним. І в результаті ми маємо атаки, які шкодять енергосистемі”, — сказав Колісник.

