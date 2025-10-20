Евакуація з Покровського напрямку. Фото: ГУНП Донеччини

Екіпаж “Білого янгола” разом з волонтерами під вогнем вивезли з Добропілля та Гришиного ще шістьох людей. Під час поїздки росіяни спрямували на евакуаційне авто дрон, однак його вчасно змогли знешкодити.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

Там кажуть, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших відтинків фронту Донецької області. Евакуаційні екіпажі продовжують їздити на лінію фронту — це робота в умовах постійної небезпеки, діляться поліціянти.

“Ворожі дрони кружляють у небі, а бомби й артилерія можуть ударити в будь-який момент”, — кажуть правоохоронці.

Днями їм вдалося вивезти з Добропілля та Гришиного ще шістьох цивільних. Серед них, зокрема, — пенсіонер, будинок якого зруйнували російські ракети.

“Ми були у підвалі. Дві ракети на моє подвір’я прилетіло, ще одна на перехрестя поруч. Від будинку залишилися тільки шпали”, — поділився літній.

Під час евакуації “Білі Янголи” зазнали атаки російського дрона, який летів прямо на них. Зупинившись, поліціянти за допомогою рушниць приземлили БпЛА та продовжили рух.

Правоохоронці зазначили, що всіх людей змогли доставити до безпечної локації. Надалі волонтери допоможуть цивільним дістатися до інших регіонів України.

Нагадаємо, у період з 1 по 16 жовтня російська армія завдала 121 удар керованими авіабомбами по Покровській агломерації. Орієнтовна кількість бомб, які скинули росіяни за половину місяця, — 428. Військові кажуть, що це суттєве збільшення кількості авіаударів порівняно з попереднім періодом.