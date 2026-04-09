Росія планує до кінця року збільшити безпілотні війська до 165,5 тисячі людей, — Сирський

Сили безпілотних систем в Україні. Ілюстративне фото: "Громадське радіо"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Однак на кінець року окупанти планують довести цю цифру до 165,5 тисячі.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його даними, у березні цього року на 29% зріс показник загальних втрат особового складу росіян, які завдали українські підрозділи безпілотних систем. Це дані порівняно з лютим.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують понад 11 тисяч бойових завдань. Водночас за результатами минулого місяця уражень зазнали на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою зими — це понад 150 тисяч.

“Водночас і противник не стоїть на місці. Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тисячі військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тисяч. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні”, — наголосив Сирський.

Головнокомандувач також підкреслив зростання ефективності українських засобів Middle Strike. Він заявив про майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Українські бійці вразили 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі та “багато іншого”.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50% порівняно з лютим.

Як підкреслив Сирський, безпілотні сили одним із ключових чинників переваги Сил оборони України, які нині утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

«Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу. Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав», — сказав головнокомандувач.

