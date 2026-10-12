Росія відхилила пропозицію “перемир’я” на 60 днів для проведення виборів в Україні

Перемирʼя. Ілюстративне фото: Getty images

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Росія не погодилася забезпечити “перемир’я” протягом 60 днів, аби в Україні провели вибори — раніше на це погодився президент Володимир Зеленський. Окупанти погодилися не завдавати ударів по країні лише в день виборів.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське видання “РБК”.

За його словами, лідер Росії Володимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів. Країна-агресорка відкинула пропозицію такого “перемирʼя” на 60 днів.

“У Кремлі неодноразово заявляли — і президент Путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе”, — відповів на цю пропозицію Пєсков.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що, на його думку, Україні час обрати нового президента, “який зможе укласти угоду”. Натомість глава держави Володимир Зеленський відповів, що проведе вибори — якщо американська сторона змусить Росію погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

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Разом із тим Пєсков прокоментував “енергетичне перемир’я” між Україною та Росією, яке напередодні оголосив Трамп. За словами речника Кремля, контакти щодо цього тривають, і “наразі немає чого сказати про це”.