Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під час тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США в Абу-Дабі 4-5 лютого російська сторона вперше заговорила про можливе створення вільної економічної зони в Донецькій області. Однак підходи держав до функціонування такої зони різняться.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам за підсумками доповіді української делегації, передає “Інтерфакс-Україна”.

Раніше Росія не демонструвала готовності обговорювати такий формат, однак цього разу порушила тему можливих параметрів вільної економічної зони. Це може свідчити про зміну її підходу до переговорного процесу.

Водночас наразі невідомо, чи може така ідея бути реалізована на практиці. Йдеться про велику територію Донеччини, частина якої перебуває під контролем Росії, а частина — під контролем України. Підходи сторін до функціонування зони в цих умовах залишаються різними.

Зеленський наголосив, що навіть у разі створення вільної економічної зони Україна не визнає російських претензій на свою територію та наполягатиме на однакових і справедливих правилах для обох сторін.

“Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Це наша земля, наш народ, наш прапор і наш контроль”, — підкреслив президент.

Також він зазначив, що будь-які поступки можливі лише за умови рівнозначних кроків з боку Росії та з урахуванням безпекових ризиків.

“Один крок — один крок. Два кроки — два кроки, доки наші військові не скажуть, що далі рухатися не можна з міркувань безпеки”, — сказав Зеленський.

Загалом ідея вільної економічної зони не є новою, однак раніше вона не знаходила підтримки ані в Україні, ані в Росії. Нині компромісний формат такого рішення пропонує американська сторона, тоді як позиція Києва залишається незмінною — контроль над власною територією та безпекові гарантії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкрив актуальні дані про втрати серед українських військових від початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними, від 24 лютого 2022 року загинули вже понад 55 тисяч захисників та захисниць. Рівно рік тому, за даними президента, втрати були меншими приблизно на 10 тисяч людей.