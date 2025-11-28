Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Армія країни-агресорки перекинула оперативний резерв до району Покровська й Мирнограда, адже зазнала “значних втрат” під час спроб окупувати ці міста. Українські військові продовжують оборонну операцію та, за даними головнокомандувача ЗСУ Сирського, протягом останнього тижня знаходили й атакували загарбників на території 11,5 кв. км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами нової поїздки до підрозділів, які обороняють Покровський напрямок.

Сили оборони на Покровському напрямку намагаються блокувати просування російських штурмових груп, а також перекривати логістику армії країни-агресорки, зазначив головнокомандувач.

“Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений залучити в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним”, — каже військовий.

Водночас головнокомандувач обговорив із командирами військових частин і підрозділів, які воюють на Покровському напрямку, питання щодо посилення українського угрупування й узгодженого застосування резервів.

“Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів”, — пише Олександр Сирський.

Метою українських сил залишається утримання наявних, а також облаштування додаткових логістичних шляхів. Це потрібно, зокрема, для вчасної евакуації поранених.

Нагадаємо, бої у Покровську тривають по всій лінії залізничної колії. Сили оборони проводять рейди південніше залізниці. Окупанти не полишають спроб просочитися в північну частину міста. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про бої у місті.