Росія вимагає, щоб Україна вийшла з Донбасу за два місяці, інакше будуть “інші умови”, — Зеленський

Понівечений вказівник до Луганська та Донецька. Ілюстративне фото: Getty Images

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вимагають від України вийти з Донбасу за два місяці. Водночас глава держави переконаний, що війна або її гаряча стадія не закінчиться, якщо країна покине ці території.

Про це він розповів журналістам під час Бучанського саміту 31 березня, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Поки що те, що хоче Росія, і те, що поширюють партнери, — вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни коли Україна вийде зі сходу. Питання, зокрема, що зараз нові вже терміни, вони (окупанти, — ред.) говорять американській стороні. Я здивований, що можна вірити в це”, — сказав Зеленський.

Зі слів президента, росіяни говорять американській стороні, що “за два місяці захоплять Донбас” і тому в Україні є такий термін, щоб вийти з регіону. Окупанти наполягають, що нібито тоді війна має закінчитися. А якщо Україна впродовж цього часу не вийде, то війська країни-агресорки “захоплять Донбас, і потім будуть інші умови”.

“Сьогодні Росія тисне на США, тому що наближається момент midterm election (проміжні вибори, — ред.) Наближається цей момент, зрозуміло, що США треба робити різні кроки, внутрішні, політично зовнішні. Ми дуже сподіваємось на переговорному треку, все ж таки, повернути питання в логіку, а не в емоційність Росії, яка реагує вже на все», — наголосив Володимир Зеленський.