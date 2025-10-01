Росія випустила по Україні майже 50 тисяч “шахедів” з 2022-го: скільки людей загинули від цих атак

Знищена будівля у Покровську через російську атаку у 2023 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від початку відкритого вторгнення СБУ встановила майже 50 тисяч фактів запусків російською армією безпілотників типу Shahed для ударів по території України. В Офісі генерального прокурора зафіксували: унаслідок цих атак дронів загинули 253 людини.

Про це йдеться в матеріалі видання “Слідство.Інфо”.

У період із лютого 2022 року до серпня 2025 року СБУ встановила майже 50 тисяч фактів запусків “шахедів” по території України. За фактами атак на обʼєкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більш як 1,6 тисячі кримінальних проваджень.

Через атаки дронів 253 людини загинули, 1524 — поранені, повідомили в Офісі генерального прокурора. Там додали, що в російській військовій доктрині раніше не було такого виду зброї, як БпЛА. Через це в російської армії не було чіткої структури, хто мав відповідати за ці види ураження.

“Поступово в них з’являються конкретні підрозділи, як у нас — Сили безпілотних систем. Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідок, щоб цю інформацію “по копійці” зібрати.

І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності”, — кажуть в Офісі генпрокурора України.

Нагадаємо, не менш як 1,9 тисячі разів росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області упродовж доби 29 вересня. Жертвами цих атак стали 11 людей — троє загинули, ще вісім дістали поранень.