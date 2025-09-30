Де лінія фронту у Донецькій області на 29 вересня: зведення ЗСУ, поліції та ОВА

Підтримайте Вільне Радіо
Не менш як 1,9 тисячі разів росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області упродовж доби 29 вересня. Жертвами цих атак стали 11 людей — троє загинули, ще вісім дістали поранень.
Упродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували 10 населених пунктів регіоні, пишуть у поліції. Зокрема, під ударами окупантів були Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, Слов’янськ, селище Дружківське, села Закітне, Золотий Колодязь та Никифорівка.
Усього правоохоронці зафіксували 1 900 ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Через ці обстріли зазнали руйнувань 28 цивільних об’єктів, з них 11 — домівки.
Так, по Дружківці росіяни вдарили десятьма дронами різного типу – загинула цивільна. Окупанти пошкодили 2 приватних будинки, 8 цивільних автомобілів та критичну інфраструктуру.
У Костянтинівці три ударні FPV-дрони загарбників поцілили по цивільних — дві людини загинули, ще дві дістали травм. У Лимані війська країни-агресорки також вдарили FPV-дроном по автомобілю медичної допомоги — поранили медика. Внаслідок атак безпілотників по місту постраждали ще троє містян.
Також одна людина дістала поранень у Закітному Лиманської громади та ще одна у Никифорівці Соледарської громади.
У Краматорську внаслідок влучання БпЛА пошкоджень зазнала автомийка, у Слов’янську — 8 приватних будинків, нежитлове приміщення, автомобіль. Тим часом у Святогірську росіяни пошкодили сміттєвоз, а у Дружківському — приватний будинок.
Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту змогли евакуювати ще 455 людей, у тому числі 32 дитини.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Карпівки, Середнього, Колодязів, Греківки, Новомихайлівки, Дробишевого, Шандриголового та Торського.
На Сіверському напрямку українські воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік Ямполя. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.
На Торецькому напрямку загарбники здійснили 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій агресора в районах Шахового, Заповідного, Володимирівки, Білицького, Миролюбівки, Звірового, Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Дачного та в напрямку Покровська, Балагана, Філії.
На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 37 атак у районах Олександрограда, Вороного, Зеленого Гаю, Новохатського, Піддубного, Комишувахи, Соснівки, Січневого, Грушівського, Олексіївки, Запорізького, Березового, Новомиколаївки та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.
Нагадаємо, українським військам вдалося оточити частину підрозділів окупантів, які намагалися прорватися до Добропілля. Сили оборони знищили майже 1,8 тисячі росіян від початку боїв на відтинку.