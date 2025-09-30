Де лінія фронту у Донецькій області на 29 вересня: зведення ЗСУ, поліції та ОВА

Наслідки російських атак у Донецькій області 29 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Не менш як 1,9 тисячі разів росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області упродовж доби 29 вересня. Жертвами цих атак стали 11 людей — троє загинули, ще вісім дістали поранень.

Троє загиблих, вісім поранених: доба 29 вересня у Донецькій області

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували 10 населених пунктів регіоні, пишуть у поліції. Зокрема, під ударами окупантів були Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, Слов’янськ, селище Дружківське, села Закітне, Золотий Колодязь та Никифорівка.

Усього правоохоронці зафіксували 1 900 ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Через ці обстріли зазнали руйнувань 28 цивільних об’єктів, з них 11 — домівки.

Так, по Дружківці росіяни вдарили десятьма дронами різного типу – загинула цивільна. Окупанти пошкодили 2 приватних будинки, 8 цивільних автомобілів та критичну інфраструктуру.

У Костянтинівці три ударні FPV-дрони загарбників поцілили по цивільних — дві людини загинули, ще дві дістали травм. У Лимані війська країни-агресорки також вдарили FPV-дроном по автомобілю медичної допомоги — поранили медика. Внаслідок атак безпілотників по місту постраждали ще троє містян.

Також одна людина дістала поранень у Закітному Лиманської громади та ще одна ­ у Никифорівці Соледарської громади.

У Краматорську внаслідок влучання БпЛА пошкоджень зазнала автомийка, у Слов’янську — 8 приватних будинків, нежитлове приміщення, автомобіль. Тим часом у Святогірську росіяни пошкодили сміттєвоз, а у Дружківському — приватний будинок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту змогли евакуювати ще 455 людей, у тому числі 32 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Карпівки, Середнього, Колодязів, Греківки, Новомихайлівки, Дробишевого, Шандриголового та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік Ямполя. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій агресора в районах Шахового, Заповідного, Володимирівки, Білицького, Миролюбівки, Звірового, Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Дачного та в напрямку Покровська, Балагана, Філії.

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 37 атак у районах Олександрограда, Вороного, Зеленого Гаю, Новохатського, Піддубного, Комишувахи, Соснівки, Січневого, Грушівського, Олексіївки, Запорізького, Березового, Новомиколаївки та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

Нагадаємо, українським військам вдалося оточити частину підрозділів окупантів, які намагалися прорватися до Добропілля. Сили оборони знищили майже 1,8 тисячі росіян від початку боїв на відтинку.