Російська державна бібліотека. Фото з російських джерел

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Російська державна бібліотека в Москві зібрала понад 18 тисяч книг із захоплених Росією територій України та помістила їх до окремого архіву. Видання вважають “русофобськими” і планують використовувати для наукових досліджень.

Про це повідомив голова Російської державної бібліотеки Вадим Дуда, пише інформаційна агенція Reuters.

Книги вивезли з бібліотек на окупованих територіях Сходу та інших частин України. Збір колекції розпочали 2024 року за дорученням Міністерства культури Росії.

“Це не акт знищення, а акт збереження… для майбутніх дослідників та істориків, що дозволить їм вивчати не лише факти, але й способи створення та поширення небезпечних ідеологічних наративів”, — заявив Дуда у дописі в Telegram.

Він охарактеризував зібрані видання як “складну спадщину” та додав, що робота з нею потрібна, аби вона “не отруювала розуми” сьогодні та не допустила повторення подібного в майбутньому. На його думку, книги містять “відверто націоналістичні та русофобські ідеї, які грубо перекручують спільну історію”.

Про існування спецсховища для українських книг стало відомо у листопаді 2025 року — тоді Дуда повідомляв про близько 12 тисяч видань. Відтоді колекція зросла на шість тисяч.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини працюють 15 т.з. “штабів Юнармії” у різних містах області. Місцеві “штаби” очолює “регіональний штаб” по квазіреспубліці. Серед “начальників” є колишні учасники війни проти України, місцеві вчителі та прислані педагоги з Росії. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто керує “штабами Юнармії” на Донеччині.