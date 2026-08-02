Наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

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За останній тиждень під російськими ударами опинилися 16 регіонів України. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти застосували близько 1900 ударних безпілотників, майже 1600 керованих авіабомб та 144 ракети різних типів. Лише за сім днів пошкоджень зазнали понад півтори тисячі цивільних об’єктів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами президента, лише протягом тижня російські війська випустили по Україні близько 1900 дронів, майже 1600 керованих авіабомб та 144 ракети, серед яких були й балістичні.

Під ударами опинилися 16 регіонів України. Зокрема, упродовж тижня російські війська регулярно атакували Харків і Харківську область, а також завдавали ударів по Одещині, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У суботу, 2 серпня, авіабомбами росіяни атакували Суми, а у Броварах Київської області внаслідок удару безпілотника загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

Як зазначив Зеленський, за тиждень російські атаки пошкодили понад 1 500 обʼєктів, серед яких — сотні житлових будинків.

Президент також додав, що значна частина російських підприємств, які виготовляють компоненти для дронів, ракет і керованих авіабомб, досі не перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останні тижні. Окупанти випустили по Україні 35 ракет різних типів та 185 ударних безпілотників.