Наслідки російського удару по Донеччині 20 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом цього тижня російська армія масовано атакувала Україну дронами та авіабомбами. Загалом окупанти застосували майже 1550 ударних безпілотників, понад 1260 керованих авіабомб і дві ракети.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, інтенсивність обстрілів залишається високою на тлі економічних можливостей Росії продовжувати війну. Зокрема, через послаблення санкцій країна-агресор змогла збільшити обсяги продажу сирої нафти.

Президент наголосив, що отримані прибутки дозволяють Росії й надалі фінансувати бойові дії та створюють відчуття безкарності.

“Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир”, — наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що саме посилення санкцій і рішучі дії партнерів можуть наблизити завершення війни.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донеччині одна людина загинула, ще шестеро поранені через удари Росії. Під ударами були, зокрема Майдан, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Словʼянську. На фронтах регіону тривають бої.