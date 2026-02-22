Наслідки російських ударів у передмісті Києва, 22 лютого 2026 року. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Російська армія протягом тижня масовано атакувала Україну дронами, керованими авіабомбами та ракетами. Під ударами опинилися щонайменше десять областей, є загиблі та поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише під час атаки вночі 22 лютого окупанти спрямували по Україні майже 300 безпілотників, більшість із них — “шахеди”, а також близько 50 ракет, серед яких — балістичні. Під ударами опинилися Київ і область, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Одещина, Полтавщина та Сумщина.

“На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина”, — розповів про наслідки російської атаки Володимир Зеленський.

Основною ціллю атак президент назвав енергетичну інфраструктуру. Водночас пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти залізниці. Ситуація в енергосистемі залишається складною, однак тривають роботи з відновлення.

Загалом, за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, більше тисячі керованих авіаційних бомб та десятки ракет різних типів.

Додамо, що через атаки окупантів у Донецькій області 21 лютого загинули троє людей, одна людина зазнала поранень. Найбільшу кількість жертв фіксували у Дружківці.