Росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет, — Зеленський

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Тисячі дронів, сотні авіабомб і ракет різних типів — все це застосовувала армія Російської Федерації за минулий тиждень для масованих атак по українських містах і селах. Окупанти били по енергетиці, житлових будинках та логістичній інфраструктурі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що впродовж тижня російські війська випустили по території України понад 2000 ударних безпілотників, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів.

За його словами, окупанти майже щодня завдають ударів по енергетичній та логістичній інфраструктурі, а також по житлових будинках. Такі атаки тривають навіть у період, коли ведеться дипломатична робота заради досягнення миру.

Президент наголосив, що ігнорування російських обстрілів з боку міжнародної спільноти призводить до їх посилення та зростання жорстокості.

“На російські атаки не можна закривати очі. Коли немає відповіді світу, ударів стає більше. І щоразу жорстокіших. Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію”, — зазначив Зеленський

Він також додав, що для ефективної дипломатії необхідний постійний тиск на Росію, аби ціна війни стала для неї неприйнятною.

Нагадаємо, що днями Росія вперше заговорила про вільну економічну зону на Донеччині. Про це йшлося під час тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США в Абу-Дабі 4-5 лютого. Однак підходи держав до функціонування такої зони різняться.