Українські військові. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Протягом тижня російські війська здійснили масовані атаки на українські міста та села. Окупанти випустили понад 2,3 тисячі дронів, скинули на територію України 1560 керованих авіабомб та запустили 108 ракет різних типів. Основними цілями ударів залишалася цивільна інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, удари були спрямовані по житлових будинках, об’єктах енергетики та іншій цивільній інфраструктурі.

Президент наголосив, що Україна продовжує посилювати систему протиповітряної оборони. Зокрема, днями країна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини.

“Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки”, — зазначив Зеленський.

Також цього тижня Україна досягла нових домовленостей зі Швецією щодо пакета підтримки, який передбачає посилення української авіації літаками Gripen.

За словами президента, одним із пріоритетів для України залишається розвиток антибалістичного захисту, адже сильна протиповітряна оборона дозволяє рятувати життя людей та позбавляє Росію однієї з її ключових переваг у війні.

