Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

В ніч на 28 травня українські військові завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження шести об’єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Серед уражених цілей — пункти управління безпілотниками в районах Калинового та Новогродівки, склади матеріально-технічних засобів поблизу Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового.

Крім того, в ніч на 27 травня ЗСУ уразили пункт управління армії РФ поблизу Парасковіївки.

“Підтверджено знищення об’єкта — за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців”, — пишуть в Генштабі.

Також українські оборонці уразили радіолокаційну станцію виявлення об’єктів СТ-68, яку росіяни розгорнули у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Ця РЛС була призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони армії країни-агресорки.

Нагадаємо, в уряді спрямують додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Ці гроші змогли знайти у спеціальному фонді державного бюджету.