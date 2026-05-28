Українські військові. Ілюстративне фото: ЗСУ

В уряді спрямують додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Ці гроші змогли знайти у спеціальному фонді державного бюджету.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти акумулювали у спеціальному фонді державного бюджету — їх накопичили завдяки податку на доходи фізосіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Тепер їх спрямують на посилення обороноздатності держави.

Так, із загальної суми рівно 9 мільярдів гривень планують направити безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт та модернізацію військової техніки. Ще майже 2 мільярди гривень спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Йдеться, зокрема про масштабування виробництва та впровадження нових технологій, які “швидко адаптуються до потреб фронту”.

“Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і окупант. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології”, — написала посадовиця.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 16,7 мільйона гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.