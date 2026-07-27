Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні, — Повітряні сили

Ракета. Ілюстративне фото: УНІАН

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Війська країни-агресорки змінили тактику ударів по Україні — збільшили використання балістики порівняно з крилатими ракетами. Окупанти дедалі частіше завдають атак удень.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його даними, упродовж минулого тижня російські війська випустили більш як 50 балістичних ракет. Війська країни-агресорки не можуть накопичувати все необхідне для обстрілів озброєння — уламки, які знаходять на місцях атак, мають маркування виробництва тритижневої, місячної чи двомісячної давнини, пояснив Гнатов.

Він зазначив, що у Росії виникли труднощі через далекобійні удари Сил оборони по військових об’єктах. Зокрема, уражень завдають не лише по нафтопереробних заводах, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють деталі для ракет.

Разом з тим окупанти почали частіше завдати атак по Україні вдень:

“Загарбник прагне досягти ефекту несподіванки, щоб у наших Сил оборони було менше часу на підготовку. Коли всі звикають до того, що балістика летить уночі — з 2:00 до 4:00, — завдаючи ударів уранці, окупант намагається досягти певних цілей саме завдяки несподіванці”, — пояснив речник.

Водночас загальна тактика російських військ залишається незмінною: вони щодня і щоночі продовжують атакувати країну шахедами.

Нагадаємо, протягом доби поліції вдалося зафіксувати 1071 атаку з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: ця цифра містить як влучання по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Попередньо, серед цивільних мешканців через російські удари ніхто не загинув, однак одна людина зазнала поранень. Окрім цього, після опівночі атаки продовжилися.