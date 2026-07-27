Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Протягом доби поліції вдалося зафіксувати 1071 атаку з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: ця цифра містить як влучання по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Попередньо, серед цивільних мешканців через російські удари ніхто не загинув, однак одна людина зазнала поранень. Окрім цього, після опівночі атаки продовжилися.

Щонайменше п’ять населених пунктів були під вогнем

Як уточнили в поліції, за добу влучання фіксували у містах Добропілля, Краматорськ та Слов’янськ, а також у селищах Біленьке та Донецьке.

Через російську атаку по Добропіллю зазнала поранень одна людина.

У Слов’янську постраждали багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, у Біленькому — багатоквартирний і п’ять приватних будинків, у Донецькому — багатоквартирний будинок.

Загалом за добу через обстріли руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них вісім — житлові будинки.

Після опівночі росіяни атакували Краматорськ — по місту били п’ять разів, там зазнали поранень двоє мешканців, пошкоджені багатоквартирні будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом росіяни за добу атакували населені пункти Донеччини 13 разів. З лінії фронту вдалося евакуювати 760 людей, зокрема 46 дітей.

Атаки минулої доби тривали на п’яти напрямках фронту на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку Сили оборони змогли відбити атаки загарбників, які намагалися вклинитися в оборону ЗСУ 20 разів. Вони атакували поблизу Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого;

поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки російські сили провели 20 штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у бік Юрківки, Діброви, Тихонівки та Малинівки;

18 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники проводили штурми поблизу Костянтинівки та Іллінівки;

найбільше штурмів було на Покровському напрямку , де військовослужбовці ЗСУ зупинили 32 атаки. Російські військові діяли поблизу Новоолександрівки та Білицького, а також штурмували у напрямку Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного.

Нагадаємо, протягом робочого тижня 20-24 липня профільна комісія у Лиманській громаді опрацювала 251 заяву на отримання компенсацій за знищене майно. 60 людям погодили виплати, однак більшість звернень відхилили або призупинили.