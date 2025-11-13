Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

Упродовж доби 13 листопада війська країни-агресорки атакували Краматорськ декілька разів. Поранень дістав цивільний житель. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, о 13:05, окупанти завдали удару по приватному сектору з FPV-дрона. Тоді ж БпЛА “Італмас” влучив по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста.

Внаслідок обстрілу поранень дістав юнак 2004 року народження. Загарбники пошкодили домівку та автівку.

Нагадаємо, 13 листопада війська країни-агресорки вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Райгородку. Внаслідок атаки низка населених пунктів зазнали знеструмлень. Обійшлося без постраждалих.