Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Райгородку: низка населених пунктів без світла

Райгородок на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

13 листопада війська країни-агресорки вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Райгородку. Внаслідок атаки низка населених пунктів зазнали знеструмлень. Обійшлося без постраждалих.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів голова Миколаївської МВА Володимир Проскнунін.

За його даними, війська країни-агресорки поцілили по об’єкту критичної інфраструктури в селищі Райгородок Миколаївської громади. Загалом було три влучання — два по території та одне поряд. Обійшлося без поранених та загиблих, росіяни пошкодили трансформатори.

“Повністю у нас знеструмлена 110-ка, але зараз йде відновлення. Дивлюся, вже світло по Слов’янську з’являється. У Миколаївці — це технічно — десь за близько 40 хвилин має з’явитися. Щодо сіл громади — теж починають заповнювати”, — сказав голова військової адміністрації.

Нагадаємо, 13 листопада у Краматорську зникло світло. Місто зазнало знеструмлень внаслідок аварійних відключень.