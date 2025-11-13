Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

13 листопада у Краматорську зникло світло. Місто зазнало знеструмлень внаслідок аварійних відключень.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, все місто зазнало знеструмлень внаслідок аварійних відключень. Коли відновлять світло — поки невідомо.

Наприкінці жовтня 2025-го війська країни-агресорки знищили третій вітряк на околицях Краматорська. Він був останнім з тих, що мало місто.

Росіяни почали атакувати вітряки з 22 жовтня — тоді вони вдарили по вітряній турбіні першого. Вже за два дні, 24 жовтня, війська країни-агресорки поцілили по другому вітрогенератору.

Також у мікрорайоні Краматорська “Старе місто” тимчасово не працюють ліфти через нестабільну напругу в електромережах.

Нагадаємо, через постійні російські удари всі старостинські округи Дружківської громади залишилися без світла. Також на тлі атак окупантів частково без газу опинився Олексієво-Дружківський округ.