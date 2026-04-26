Росіяни активізували наступ по всій лінії фронту, — Сирський

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони роблять ставку на “виважене планування”, тож у результаті окупанти зазнають втрат, які перевищують їхні можливості з доукомплектування підрозділів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади Дженні Каріньян.

За його словами, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Війська країни-агресорки активували свої наступи практично по всій лінії фронту, однак Сили оборони роблять ставку на “виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження”.

У результаті окупанти зазнають втрат, які перевищують їхні можливості з доукомплектування підрозділів.

Сирський також зазначив, що системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони Росії, яка “уже відчуває дефіцит ракет” для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

Лиманському напрямку окупанти пʼять разів штурмували у бік Діброви та Лимана. Одне боєзіткнення досі триває. Від початку доби російські війська 53 рази атакували позиції Сил оборони на різних відтинках фронту, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, наокупанти пʼять разів штурмували у бік Діброви та Лимана. Одне боєзіткнення досі триває. На Слов’янському та Краматорському напрямках загарбники активних дій не проводили. Однак на Костянтинівському відтинку українські оборонці відбивали шість атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Софіївки та у бік Кучеревого Яру. Два боєзіткнення ще тривають. На Покровському напрямку окупанти 19 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного та Новопідгородного. Одне боєзіткнення досі триває. На Олександрівському напрямку росіяни тричі наступали у бік Олександрограда, Хорошого та Злагоди. Один бій триває.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня завдали ударів по цілях окупаційних військ у Росії, а також на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запоріжжя. Зокрема, українські військові уразили два ешелони окупантів.