Підрозділи Сил оборони України упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня завдали ударів по цілях російських військ у Росії, а також на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запоріжжя. Зокрема, українські військові уразили два ешелони окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На території Росії ЗСУ поцілили по нафтопереробному заводу “Ярославльський” у Ярославлі — на підприємстві зафіксували пожежу. Цей НПЗ є одним із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі з потужністю переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизель та реактивне пальне.

Також оборонці завдали ударів по військових ешелонах російських сил у районах Менчугового та Келерівки на півдні Донеччини.

Інформацію про втрати росіян та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Окрім цього, українські військові повідомили про підтверджене ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1” у Маріуполі. Це стало наслідком попередніх ударів 24 квітня.

