Росіяни активізували “повзучий наступ” на Краматорському напрямку, — 30 ОМБр про ситуацію

Українські військові встановлюють колючий дріт. Ілюстративне фото: “АрміяІнформ”

Росіяни на Краматорському напрямку намагаються просуватися завдяки тактиці “повзучого наступу”. Окупанти діють малими піхотними групами, а під прикриттям поганої погоди висуваються з кількох відтинків.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни не полишають спроб уникнути прямого боєзіткнення проникнути в тил та дезорганізувати оборону. Це може створити умови для подальшого розширення плацдармів.

Однак, попри складні погодні умови, Сили оборони вчасно знаходять групи окупантів завдяки БпЛА, а ще дистанційно мінують та знищують російську погоду.

“У нас є інформація, що росіяни накопичують резерви, бо вони їх не давно застосовував. Водночас ми бачимо, що наразі якихось певних передумов для цього немає. Ми не бачимо, щоб ворог намагався зараз ось саме механізованими штурмами наступати”, — каже Михайло Трач.

За його словами, нині російські війська роблять ставку саме на піхотні просування. Вони, попри повільність, дозволяють уникати значних втрат техніки. Українські сили продовжують стримувати ці спроби та не фіксують ознак переорієнтації окупантів на масовані механізовані штурми на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли із Сіверська на Донеччині. Окупанти мають там відчутну перевагу в живій силі та техніці та продовжують наступ. У районі міста тривають важкі бої.