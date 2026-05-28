Протитанкові міни поряд із іншими боєприпасами. Ілюстративне фото від Human Rights Watch

Російські військові у районі Слов’янська застосовують тактику атак з протитанковими мінами: штурмовики намагаються закидати їх на українські позиції.

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін.

Загалом на Слов’янському напрямку логістика нині ускладнена як для українських, так і для українських сил, каже Володимир Голягін. Це заважає підвозу забезпечення та ротаціям.

На передовій росіяни регулярно зондують українську оборону, зокрема закидають на українські позиції протитанкові міни. Начальник відділення комунікацій 81-ї бригади зазначив, що цю тактику загарбники могли перейняти в українських військових

“На нашому напрямку є така тактика росіян — зачищати нори ТМ-ками (танковими мінами, — ред). Коли були бої на промзоні в Білогорівці, один з наших військовослужбовців взяв шашку, відповідно перемотав її до ТМ-ки, запалив і закинув у нору, після чого був такий нормальний бабах. І вони так само почали це застосовувати, як намагаються штурмувати. Іноді можна на стрімах побачити — “Жорік” йде з двома ТМ-ками на поясі в бік наших позицій”, — заявив Володимир Голягін.

Нагадаємо, армія країни-агресорки намагається закріпитися у міській забудові Костянтинівки, проникаючи туди групами по один-два бійці та чекаючи підкріплення. Втім, на кінець травня 2026 року сталих позицій окупантів у місті поки не фіксують.