Росіяни атакували автівку енергетиків на Донеччині: що відомо

Наслідки російської атаки на енергетиків у Донецькій області, 12 лютого 2026 року. Фото: "ДТЕК"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

12 лютого війська країни-агресорки атакували автовежу компанії “ДТЕК”. Серед енергетиків ніхто не постраждав, однак техніку відновити вже не зможуть.

Про це повідомили на сторінках компанії “ДТЕК Донецькі електромережі”.

За їхніми словами, вдень 12 лютого під час руху між містами для виконання ремонтів, автовежа бригади енергетиків зазнали атаки російського БпЛА.

Спецтехніка згоріла і відновленню не підлягає, уточнюють фахівці. Серед працівників компанії ніхто не постраждав.

“Ще один робочий день у прифронтовому регіоні – і ще одна атака на енергетиків. Попри постійні ризики, вони продовжують працювати, щоб у домівках людей було світло. Дякуємо кожному, хто щодня виходить на зміну у прифронтових містах”, — написали у компанії.

Нагадаємо, підконтрольну частину Донецької області протягом доби 11 лютого російські військові атакували щонайменше 1 501 раз з різних видів зброї, повідомляє поліція. Під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону, зокрема у Костянтинівці внаслідок ударів загинула одна людина, поранені ще четверо.