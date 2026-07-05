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Росіяни атакували автівку в Красноторці 5 липня

Богдан Комаровський
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5 липня війська країни-агресорки атакували автівку у селищі Красноторка. Внаслідок удару автомобіль загорівся — на місце події приїхали надзвичайники, аби ліквідувати займання. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його інформацією, зранку 5 липня війська країни-агресорки атакували легкову автівку, яка рухалася по Красноторці Краматорської громади.

Росіяни атакували автівку в Красноторці 5 липня
Наслідки російської атаки на автівку у Красноторці 5 липня. Фото: ДСНС Донеччини

Внаслідок удару автомобіль майже повністю вигорів — гасити займання приїхали надзвичайники.

Серед людей ніхто не постраждав, уточнив речник ДСНС Донеччини.

Росіяни атакували автівку в Красноторці 5 липня
Наслідки російської атаки на автівку у Красноторці 5 липня. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, більш як 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області зафіксували упродовж доби 4 липня. Через російські атаки загинула людина, ще шестеро дістали поранень – серед них дитина. Жертвами окупантів стали жителі Дружківки та Краматорська.

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