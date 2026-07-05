Росіяни атакували автівку в Красноторці 5 липня

Наслідки російської атаки на автівку у Красноторці 5 липня. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

5 липня війська країни-агресорки атакували автівку у селищі Красноторка. Внаслідок удару автомобіль загорівся — на місце події приїхали надзвичайники, аби ліквідувати займання. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його інформацією, зранку 5 липня війська країни-агресорки атакували легкову автівку, яка рухалася по Красноторці Краматорської громади.

Внаслідок удару автомобіль майже повністю вигорів — гасити займання приїхали надзвичайники.

Серед людей ніхто не постраждав, уточнив речник ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, більш як 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області зафіксували упродовж доби 4 липня. Через російські атаки загинула людина, ще шестеро дістали поранень – серед них дитина. Жертвами окупантів стали жителі Дружківки та Краматорська.