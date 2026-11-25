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25 листопада війська країни-агресорки атакували автівку волонтерів “Дорога життя”, яка евакуйовувала шістьох людей з Краматорська. Вони та водій зазнали поранень.
Про це повідомив співзасновник проєкту “Дорога життя” та волонтер Ваге Маміконян.
За його даними, під атаку потрапив екіпаж, який забрав шістьох людей з району Старого міста в Краматорську та їхав в Ясногірку. Окупанти дроном поцілили по задній частині броньованої автівки: на ній було відповідне маркування про евакуацію.
“Наші волонтери В’ячеслав та Віталій надали домедичну допомогу, оцінили ситуацію і прийняли рішення повернутися в район Шабельківки. Далі екіпажі вирушили в Лозову. Постраждалим надають медичну допомогу, команда після важкого дня ще працює”, — написав Ваге.
Нагадаємо, окупаційні війська продовжують завдати ударів по логістичних шляхах регіону, зокрема з Краматорська до Олександрівки. На тлі цього евакуація з населених пунктів ускладнюється, тож місцевих закликають не зволікати та виїздити.