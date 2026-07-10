Росіяни атакували Билбасівку з авіації: відомо про трьох поранених жителей

Наслідки авіаудару по Билбасівці, 10 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Увечері 10 липня війська країни-агресорки завдали авіаудару по селищу Билбасівка Словʼянської громади. У результаті атаки поранення дістали троє людей, одна з постраждалих у важкому стані.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Посадовець зазначив, що окупанти скинули на Билбасівку КАБи. Вони пошкодили щонайменше сім приватних будинків, адмінбудівлю, магазин, а також вщент знищили господарську споруду і автомобіль.

Наслідки авіаудару по Билбасівці, 10 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Наслідки авіаудару по Билбасівці, 10 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Не обійшлася атака й без постраждалих: поранення отримали 47-річні чоловік та жінка, а також 20-річна дівчина.

“Усім надається медична допомога. Стан дівчини важкий”, — уточнив голова громади.

Нагадаємо, раніше 10 липня росіяни тричі атакували Словʼянськ із різних видів озброєння. Внаслідок ударів поранень зазнали двоє чоловіків.