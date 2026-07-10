У Слов’янську зазнали поранень двоє чоловіків через російські атаки: що відомо

Наслідки атак по Слов'янську, 10 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У п’ятницю, 10 липня, Слов’янськ зазнав трьох атак з боку російських сил, через що поранень зазнали двоє чоловіків. Постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Так, опівдні авіабомба влучила по автозаправній станції у місті. Внаслідок атаки пошкоджене обладнання АЗС, а також чотири автівки.

Також уночі по Слов’янську влучив безпілотник “Молнія-2”, він пошкодив два приватні будинки. Ще один дрон, “Гербера”, влучив по об’єкту інфраструктури.

Нагадаємо, приблизно о 03:54 російські загарбники скинули по Краматорську три 250-кілограмові авіабомби з УМПК. Вони влучили по приватному сектору міста, через що обірвалися життя цивільних жінки та чоловіка.