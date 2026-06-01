Росіяни атакували дроном авто цивільного захисту у Краматорську, є поранений

Росіяни поцілили дроном по авто служби цивільного захисту у Краматорську, 1 червня 2026, фото: Краматорська міськрада

1 червня FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради. Авто мало позначки належності до цивільної служби. Щонайменше один чоловік дістав поранення внаслідок удару.



Про обстріл повідомили в Краматорській міськраді.

За попередньою інформацією, поранень зазнав чоловік 1966 року народження. Його стан наразі невідомий.

“На автомобілі була чітко видима символіка та напис, які однозначно вказували на його належність до цивільної служби. Поруч знаходилися автомобілі цивільних мешканців”, — уточнили у міськраді.

