Краматорськ на мапі. Скриншот сервісу DeepState

Орієнтовано о восьмій ранку у п’ятницю, 5 грудня, російські окупанти атакували Краматорськ за допомогою дрона. Він влучив по автозаправній станції в одному зі спальних районів міста, через що поранень зазнав цивільний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Поранений чоловік є працівником заправки, він народився у 1984 році. Тип дрона, яким Росія била по Краматорську, ще не встановили.

Окрім цього, влучання у місті фіксували й вночі 5 грудня, пишуть у Краматорській міській ВА. Приблизно о 00:30 російський дрон “Молнія-2” вдарив по території закладу позашкільної освіти. У приміщенні постраждали двері й вікна, але серед людей ніхто не постраждав. Також пошкодження отримали припарковані поруч авто.

Нагадаємо, від 21:30 по 22:30 у четвер, 4 грудня, російські військові завдали серії ударів авіабомбами по прифронтовому Слов’янську. Влучання боєприпасів фіксували на різних локаціях, через що у місті фіксують пошкодження й руйнування як мінімум 25 приватних будинків.