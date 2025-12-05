Наслідки обстрілів Слов'янська вночі 4 грудня. Фото: Вадим Лях

Від 21:30 по 22:30 у четвер, 4 грудня, російські військові завдали серії ударів авіабомбами по прифронтовому Слов’янську. Влучання боєприпасів фіксували на різних локаціях, через що у місті фіксують пошкодження й руйнування як мінімум 25 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Також у Слов’янську зазнали руйнувань п’ять складських приміщень, а також п’ять автомобілів. Серед цивільних жителів втрат немає, ніхто не загинув і не зазнав поранень, стверджують у міській військовій адміністрації.

“Вчора [4 грудня], з 21:30 по 22:30 громада знаходилася під ворожим обстрілом. ФАБ-250 на раз них локаціях пошкодили зруйнували щонайменше 25 приватних будинків, 5 складських приміщень та 5 автівок. На щастя, без постраждалих”, — йдеться в повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Нагадаємо, упродовж доби 4 грудня жертвами російських атак стали шестеро людей. Війська країни-агресорки били по Лиману, Костянтинівці та Раю-Олександрівці. Журналісти Вільного Радіо розповідали, що відомо про наслідки.