Шестеро людей зазнали поранень через обстріли: росіяни атакували Лиман, Костянтинівку та Рай-Олександрівку

Мапа півночі Донецької області. Ілюстративне фото: DeepState

Упродовж доби 4 грудня жертвами російських атак стали шестеро людей. Війська країни-агресорки били по Лиману, Костянтинівці та Раю-Олександрівці.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, о 9:50 російські війська атакували Лиман. Через цю атаку дістали поранень 59-річна жінка та 63-річний чоловік. Через 10 хвилин окупанти вдарили FPV-дроном по Костянтинівці. Там постраждали двоє людей 58 років. У них вогнепальні поранення, мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, контузії та переломи.

Згодом — об 11:50 — російські війська за допомогою FPV-дрону атакували одну з автодоріг неподалік селища Рай-Олександрівка. Загарбники поцілили по автівці — поранень дістала подружня пара: чоловік 60 років та його 57-річна дружина. Їх госпіталізували.

Оскільки постраждали цивільні, у прокуратурі розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові наприкінці доби 3 та на початку доби 4 грудня били по Краматорській громаді з авіації й дронами. Через ці атаки поранень зазнали троє місцевих.