Краматорськ на мапі. Скриншот сервісу DeepState

Російські військові наприкінці доби 3 та на початку доби 4 грудня били по Краматорській громаді з авіації й дронами. Через ці атаки поранень зазнали троє місцевих.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Увечері 3 грудня, у період часу з 20:54 до 21:18, російські війська, з застосуванням ФАБ-250 з модулем УМПК, здійснили п’ять ударів по території Краматорська. Під вогонь потрапили житлова та промислова інфраструктура міста. Внаслідок атак поранення отримали троє мирних жителів”, — пише начальник МВА Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що через ці атаки постраждали не менше 12 об’єктів, зокрема дорожня інфраструктура, приватні та виробничі приміщення, а також житлові будинки. Перелік руйнувань ще уточнюють.

Серед ночі 4 грудня удари по громаді продовжились: о 01:53 загарбники влучили дроном по об’єкту критичної інфраструктури, а о 02:20 — по крамниці на території одного зі старостинських округів громади.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.