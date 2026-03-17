Дружківка на мапі.

17 березня російські війська атакували прифронтову Дружківку. Внаслідок обстрілу поранень дістав місцевий житель. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 6 ранку війська країни-агресорки атакували прифронтову Дружківку. Боєприпаси влучили у покрівлі багатоквартирних будинків, уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Внаслідок атаки мінно-вибухової травми та осколкового поранення зазнав 70-річний чоловік. У місті фіксували руйнування 10 багатоповерхівок й магазина.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецької області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували загалом 1 648 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Внаслідок цих атак загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро — поранені.