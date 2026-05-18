Росіяни атакували Дружківку 18 травня: загинула людина

Наслідки російської атаки на Дружківку 18 травня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

18 травня війська країни-агресорки атакували Дружківку. Через обстріл загинула людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

За їхніми даними, російські війська завдали авіаудару по Дружківці сьогодні, 18 травня. Через атаку загинула одна людина.

У місті зазнали пошкоджень 3 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. На місці події надзвичайники ліквідували загоряння квартир з 1-го по 5-й поверхи багатоквартирного житлового будинку на площі 100 квадратних метрів

“Шановні громадяни! Окупант продовжує нищити місто, наражаючи на небезпеку мирних мешканців та руйнуючи житлову інфраструктуру. Не зволікайте з евакуацією та виїжджайте до більш безпечних регіонів. Подбайте про власне життя та безпеку своїх рідних”, — закликали рятувальники.

Нагадаємо, 18 травня війська країни-агресорки атакували Краматорськ із РСЗВ “Смерч”. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє дістали поранень. Згодом окупанти поцілили FPV-дроном по найбільшому флагштоку Донеччини.