Російська атака на Краматорськ, 18 травня 2026 року. Фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

18 травня війська країни-агресорки атакували Краматорськ із РСЗВ “Смерч”. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє дістали поранень. Згодом окупанти поцілили FPV-дроном по найбільшому флагштоку Донеччини.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, по обіді росіяни вдарили по приватному сектору Краматорської громади з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок влучання реактивного снаряда загинула жінка 1943 року народження.

Також постраждав чоловік 1983 року народження. Він отримав допомогу на місці, лікується амбулаторно. Ще одна поранена — жінка 1955 року перебуває в лікувальному закладі у стані середньої тяжкості.

У місті фіксують руйнування понад півтора десятка домівок та трьох автомобілів.

Окрім цього, російський FPV-дрон влучив у державний прапор в парку Ювілейному. Конструкцію флагштока обстежили, вона не постраждала, а пошкоджене полотно прапору — замінили, уточнили у ВА.

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала 1095 ударів по підконтрольній частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних є поранені, однак, попередньо, обійшлося без загиблих.