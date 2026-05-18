Наслідки російських атак у Донецькій області, 17 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція за добу зафіксувала 1095 ударів по підконтрольній частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних є поранені, однак, попередньо, обійшлося без загиблих.

Найбільше поранених було в Слов’янську

Під вогнем за добу, повідомляє поліція, були міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Ясногірка, села Мирне, Привілля.

По Слов’янську били трьома дронами — поранені двоє цивільних мешканців, пошкоджені приватний будинок, магазин та автомобільна вишка.

По Дружківці били чотири російські дрони, там зазнала поранень одна людина, пошкоджені два багатоквартирні будинки та автомобіль.

Ще одна людина поранена у фронтовому Добропіллі, в місті також після російських обстрілів постраждав багатоквартирний будинок.

У Краматорську внаслідок ударів дронами пошкоджені багатоквартирний будинок, лікарня, магазин та цивільне авто. У Миколаївці зазнали руйнувань чотири багатоквартирні будинки, у Мирному — приватний будинок, у Ясногірці — гараж.

Удари по Донеччині продовжились і після опівночі: на Дружківку російські військові скинули три керовані авіабомби. Попередньо, там пошкоджені ще два будинки. Під ударом перебував також Слов’янськ, там фіксують руйнування двох приватних осель і цивільного авто. Також постраждало Мирне.

За підрахунками поліції, за добу 17 травня на Донеччині руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.

Також влучання були у Никонорівці, Сергіївці та Різниківці, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За добу найбільше атак було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові вісім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи поблизу Лимана, Ямполя, Дробишевого та Зарічного;

на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили три спроби загарбників просунутися поблизу Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки;

на Краматорському напрямку російські сили наступальних дій не проводили;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного і Кучерів Яру окупанти здійснили 22 атаки на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 32 штурми армійців країни-агресорки у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного, Молодецького, Сухецького, Іванівки, Нового Шахового, а також у напрямку Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, російські війська 17 травня знову атакували Слов’янську громаду ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє працівників ДТЕК, які їхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.