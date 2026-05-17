Наслідки дронової атаки Словʼянська, 17 травня 2026 рік. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська 17 травня знову атакували Слов’янську громаду ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє працівників ДТЕК, які їхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.

Про це повідомив начальник Слов’янська міська військова адміністрація.

За попередніми даними, під час атак російські військові застосували БПЛА “Герань-2”, “Ланцет” та “Молнія-2”.

Двоє працівників ДТЕК зазнали поранень, коли прямували на місце попереднього удару для ліквідації наслідків. Обом чоловікам надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки дронової атаки Словʼянська, 17 травня 2026 рік. Фото: Вадим Лях

Через обстріли у громаді пошкоджені приватний будинок, магазин та автокран.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня російські війська масовано атакували українські міста ударними дронами, авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули понад пів сотні людей, ще сотні — зазнали поранень.