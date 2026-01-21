Росіяни атакували Дружківку 21 січня: є загиблий та поранені

Дружківка на мапі. Фото: DeepState

21 січня російські війська двічі атакували прифронтову Дружківку. Через ці атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.

Про це Вільному Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 12:00 російські війська за допомогою FPV-дрону атакували цивільний автомобіль, який рухався по одній з вулиць Дружківки. Загинув 62-річний чоловік, а його дружина зазнала мінно-вибухової травми.

Речниця уточнила, що через пів години окупанти завдали повторного удару з того ж озброєння. Через цю атаку мінно-вибухову травму дістав 53-річний місцевий житель

Оскільки жертвами росіян стали цивільні, у прокуратурі вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1,2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 21 січня російські війська вчергове атакували Краматорськ. Через обстріл загинула одна цивільна людина, ще одна дістала поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.