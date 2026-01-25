Наслідки російської атаки у Дружківці 25 січня 2025 року. Фото: прокуратура Донеччини

25 січня війська країни-агресорки атакували прифронтову Дружківку. Через удар загинула одна людина, ще троє дістали поранень. У місті фіксують руйнування житлової забудови.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, окупанти використали РСЗВ “Смерч” для удару по місту. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна пенсіонерка.

Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони були на вулиці під час атаки. Постраждалим надали медичну допомогу.

Серед іншого, у місті зазнали руйнувань багатоповерхівки.

Оскільки жертвами атаки стали цивільній, правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).