25 січня війська країни-агресорки атакували прифронтову Дружківку. Через удар загинула одна людина, ще троє дістали поранень. У місті фіксують руйнування житлової забудови.
Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
За їхніми даними, окупанти використали РСЗВ “Смерч” для удару по місту. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна пенсіонерка.
Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони були на вулиці під час атаки. Постраждалим надали медичну допомогу.
Серед іншого, у місті зазнали руйнувань багатоповерхівки.
Оскільки жертвами атаки стали цивільній, правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
