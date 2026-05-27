Дружківка та Кіндратівка на мапі. Фото: DeepState

Від початку доби 27 травня російські війська били по Дружківці та Кіндратівці. Внаслідок цих атак загинула людина, ще одна дістала поранень.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, вночі та зранку 27 травня війська країни-агресорки атакували Дружківську громаду безпілотниками. Так, о 1:30 росіяни били FPV-дроном по приватному будинку в Дружківці, оселя загорілася. Через атаку загинув чоловік.

Вже о 5:00, війська Росії атакували FPV-дроном село Кіндратівка — поранень дістав 65-річний чоловік, який їхав на мопеді. У нього діагностували мінно-вибухову травму й множинні осколкові поранення.

Оскільки жертвами обстрілів стали цивільні, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину.

Нагадаємо, протягом доби 26 травня поліція зафіксувала 983 удари по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донецької області. Найбільші руйнування — у Миколаївці, там загинули п’ятеро цивільних мешканців, ще одна людина поранена.