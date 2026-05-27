Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 травня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом доби поліція зафіксувала 983 удари по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донецької області. Найбільші руйнування — у Миколаївці, там загинули п’ятеро цивільних мешканців, ще одна людина поранена. Російські атаки продовжились після опівночі — у Дружківці через влучання дрона загинула одна людина.

Під вогнем були щонайменше дев’ять населених пунктів

Згідно з даними від поліції, протягом 26 травня російські війська били по містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, по селищах Біленьке, Билбасівка та Черкаське, а також по селах Знаменівка та Очеретине.

По Миколаївці за добу завдали п’ятьох ударів — загинули п’ятеро цивільних мешканців, одна людина поранена. Пошкоджені три багатоквартирні та шість приватних будинків, два заклади освіти та будівля служби експрес-доставки.

По Біленькому били трьома FPV-дронами — там зазнала поранень одна людина, пошкоджені п’ять приватних будинків та два авто.

У низці населених пунктів обійшлося без жертв серед цивільних, але є руйнування:

через удар дроном “Молнія-2” по Краматорську постраждали АЗС та магазин;

у Слов’янську через два влучання БпЛА “Герань-2” пошкоджені адмінбудівля ДСНС, господарська споруда та цивільна інфраструктура;

у Дружківці після атаки безпілотника постраждали три приватні будинки;

через дронові удари у Билбасівці пошкоджені два кіоски, магазин і поштомат, у Черкаському — багатоквартирний будинок та цивільна інфраструктура.

Руйнувань за добу зазнали 40 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків, уточнили в поліції.

Після опівночі російські загарбники вдарили по Дружківці, о 01:30 по місту влучив дрон. Загинула цивільна людина, зруйнований приватний будинок.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін заявив, що також влучання фіксували в Добропіллі, Маяках, Новодонецькому, Різниківці та Свято-Покровському.

Найбільше атак пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 12 разів намагалися вклинитися в оборону у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя;

на Слов’янському напрямку окупанти вісім разів штурмували у бік Рай-Олександрівки та Кривої Луки;

на Краматорському напрямку загарбники провели один бій у районі Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Миколайпілля, Вільного й Кучерів Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 штурмові дії армійців країни-агресорки у районах Никанорівки, Котлиного, Горіхового, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Гришиного, Удачного та у бік Шевченка, Білицького, Сергіївки й Новопавлівки.

Нагадаємо, на Слов’янській ділянці фронту російські підрозділи на кінець травня намагаються просочитися через позиції Сил оборони, обходячи село Закітне з правого флангу. Вони намагаються таким чином вийти до Кривої Луки, а далі — на околиці Миколаївки.