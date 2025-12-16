Дружківка та Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Упродовж доби 16 грудня війська країни-агресорки атакували Дружківку та Костянтинівку. Внаслідок цих атак загинула людина, ще четверо дістали поранень.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на речницю прокуратури Донецької області Анастасію Мєдвєдєву.

За її даними, близько 12:00 російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. Через цю атаку дістав поранень 39-річний містянин. Вже о 15:00 окупанти завдали повторного удару по місту — травм дістав 46-річний чоловік. У обох діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Речниця уточнила, що загарбники за допомогою FPV-дрону поцілили по Дружківці — загинув цивільний. Крім того, російська армія атакувала дві цивільні автівки у населеному пункті. Мінно-вибухових травм й множинних осколкових поранень зазнали двоє місцевих жителів 45 і 46 років.

Оскільки постраждали цивільні, у прокуратурі вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ще 15 населених пунктів Донецької області перебували під ударами з різних видів зброї протягом 15 грудня, повідомляють у поліції. Загарбники атакували також лінію фронту в регіоні: загалом правоохоронцям відомо про 1896 ударів. Серед цивільних мешканців ніхто, попередньо, не загинув, але кількість поранених досягла 12.