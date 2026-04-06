Росіяни атакували Дружківку та Олексієво-Дружківку 6 квітня: є поранені

Дружківка та Олексієво-Дружківка на мапі. Фото: DeepState

6 квітня російські війська атакували Дружківку та Олексієво-Дружківку. Внаслідок цих обстрілів поранень зазнали двоє людей. В населених пунктах фіксують руйнування інфраструктури.

Про це Вільному Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 10:30 війська країни-агресорки скинули на Дружківку дві фугасні авіабомби “ФАБ-250” з універсальним модулем планування та корекції. Внаслідок обстрілу поранень дістала 76-річна пенсіонерка. У неї — мінно-вибухову травму, садна й перелом.

Також окупанти пошкодили дві домівки. Окрім цього, об 11:00 російські війська за допомогою FPV-дрону атакували селище Олексієво-Дружківка. Там дістав поранень 55-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК — воєнний злочин.

Нагадаємо, 6 квітня війська країни-агресорки також вчергове атакували Краматорськ. Внаслідок атаки поранень дістала цивільна жителька. У місті фіксують руйнування інфраструктури.