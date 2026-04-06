Росіяни атакували Краматорськ 6 квітня: є поранена

Наслідки російської атаки на Краматорськ 6 квітня 2026-го. Фото: Вільне Радіо

6 квітня війська країни-агресорки вчергове атакували Краматорськ. Внаслідок атаки поранень дістала цивільна жителька. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, близько 12:13 російські війська атакували Краматорськ — під удар потрапив багатоповерховий сектор. З чого цілили — наразі не уточнюють.

Попередньо, внаслідок атаки дістала поранень жінка 1951 року народження, їй надають допомогу.

Остаточні наслідки зʼясовують.

Нагадаємо, 1 387 ударів із боку армії-агресорки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала за добу поліція, частина з цих атак була спрямована на житлові квартали п’яти населених пунктів. Внаслідок влучання у Лимані загинула одна цивільна людина. На фронті водночас триває російський наступ, загарбники концентрують найбільше штурмів у районах Покровська й Костянтинівки.