1 387 ударів із боку армії-агресорки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала за добу поліція, частина з цих атак була спрямована на житлові квартали п’яти населених пунктів. Внаслідок влучання у Лимані загинула одна цивільна людина. На фронті водночас триває російський наступ, загарбники концентрують найбільше штурмів у районах Покровська й Костянтинівки.
Під вогнем були не менше п’яти населених пунктів
Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 5 квітня були міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ.
Через атаку по Лиману в місті загинула цивільна людина. У низці населених пунктів через російські удари фіксують руйнування інфраструктури:
на Слов’янськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені 12 приватних будинків та два магазини;
по Краматорську російські війська били дронами “Молнія-2” — постраждав об’єкт інфраструктури;
у Дружківці зазнав руйнувань кінотеатр: по місту вдарили FPV-дроном;
у Миколаївці постраждали п’ять багатоквартирних будинків та пожежна частина.
Після опівночі удари по регіону продовжилися — о 00:30 російські військові вдарили по Райгородку. Там постраждав приватний будинок.
Загалом, підрахували у поліції, на підконтрольній частині Донеччини 5 квітня зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, зокрема 17 житлових будинків.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також у період від ранку 5 квітня по ранок 6 квітня під вогнем були Малинівка, Новоіверське та Різниківка.
У районі Покровська українські військові зупинили 25 штурмів
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові двічі атакували та намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку населених пунктів Копанки та Лиман;
у районах Ямполя, Закітного та Різниківки на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;
російські сили двічі атакували позиції ЗСУ в районі Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку;
поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські військові провели 19 атак;
у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій армійців країни-агресорки;
російські військові на Олександрівському напрямку атакували вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового й Калинівського.