У Лимані через російську атаку загинула цивільна людина: як минуло 5 квітня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
1 387 ударів із боку армії-агресорки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала за добу поліція, частина з цих атак була спрямована на житлові квартали п’яти населених пунктів. Внаслідок влучання у Лимані загинула одна цивільна людина. На фронті водночас триває російський наступ, загарбники концентрують найбільше штурмів у районах Покровська й Костянтинівки.

Під вогнем були не менше п’яти населених пунктів

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 5 квітня були міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ.

Через атаку по Лиману в місті загинула цивільна людина. У низці населених пунктів через російські удари фіксують руйнування інфраструктури:

  • на Слов’янськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені 12 приватних будинків та два магазини;
  • по Краматорську російські війська били дронами “Молнія-2” — постраждав об’єкт інфраструктури;
  • у Дружківці зазнав руйнувань кінотеатр: по місту вдарили FPV-дроном;
  • у Миколаївці постраждали п’ять багатоквартирних будинків та пожежна частина.

Після опівночі удари по регіону продовжилися — о 00:30 російські військові вдарили по Райгородку. Там постраждав приватний будинок.

Загалом, підрахували у поліції, на підконтрольній частині Донеччини 5 квітня зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, зокрема 17 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також у період від ранку 5 квітня по ранок 6 квітня під вогнем були Малинівка, Новоіверське та Різниківка.

Краматорськ після атаки дронами Молнія-2, пошкоджений об’єкт інфраструктури та руйнування в місті
Дружківка після удару FPV-дроном, зруйнований кінотеатр та пошкоджена міська інфраструктура
Миколаївка після російського обстрілу, пошкоджені багатоквартирні будинки та пожежна частина
Лиман після російської атаки 5 квітня 2026 року, зруйновані будинки та наслідки обстрілу, загибель цивільної людини
У районі Покровська українські військові зупинили 25 штурмів

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові двічі атакували та намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку населених пунктів Копанки та Лиман;
  • у районах Ямполя, Закітного та Різниківки на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;
  • російські сили двічі атакували позиції ЗСУ в районі Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку;
  • поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські військові провели 19 атак;
  • у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій армійців країни-агресорки;
  • російські військові на Олександрівському напрямку атакували вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового й Калинівського.

Нагадаємо, український уряд визнав окупованими три населені пункти Сіверської громади: села Серебрянка та Григорівка, а також місто Сіверськ. На території громади це перші населені пункти, які тимчасово опинилися під російським контролем.

