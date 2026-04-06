Наслідки обстрілів в Донецькій області 5 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

1 387 ударів із боку армії-агресорки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала за добу поліція, частина з цих атак була спрямована на житлові квартали п’яти населених пунктів. Внаслідок влучання у Лимані загинула одна цивільна людина. На фронті водночас триває російський наступ, загарбники концентрують найбільше штурмів у районах Покровська й Костянтинівки.

Під вогнем були не менше п’яти населених пунктів

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 5 квітня були міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ.

Через атаку по Лиману в місті загинула цивільна людина. У низці населених пунктів через російські удари фіксують руйнування інфраструктури:

на Слов’янськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені 12 приватних будинків та два магазини;

по Краматорську російські війська били дронами “Молнія-2” — постраждав об’єкт інфраструктури;

у Дружківці зазнав руйнувань кінотеатр: по місту вдарили FPV-дроном;

у Миколаївці постраждали п’ять багатоквартирних будинків та пожежна частина.

Після опівночі удари по регіону продовжилися — о 00:30 російські військові вдарили по Райгородку. Там постраждав приватний будинок.

Загалом, підрахували у поліції, на підконтрольній частині Донеччини 5 квітня зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, зокрема 17 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також у період від ранку 5 квітня по ранок 6 квітня під вогнем були Малинівка, Новоіверське та Різниківка.

У районі Покровська українські військові зупинили 25 штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові двічі атакували та намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку населених пунктів Копанки та Лиман;

у районах Ямполя, Закітного та Різниківки на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;

російські сили двічі атакували позиції ЗСУ в районі Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку ;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські військові провели 19 атак;

у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій армійців країни-агресорки;

російські військові на Олександрівському напрямку атакували вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового й Калинівського.

Нагадаємо, український уряд визнав окупованими три населені пункти Сіверської громади: села Серебрянка та Григорівка, а також місто Сіверськ. На території громади це перші населені пункти, які тимчасово опинилися під російським контролем.